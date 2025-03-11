شكرا لقرائتكم خبر عن الكابتن فى المطبخ.. على زين يقدم طريقة عمل الفراخ بالصوص الأبيض والان مع تفاصيل الخبر

حياة نجوم الرياضة مثل أى شخص فى رمضان يحرصون خلالها على المشاركة فى تحضير الأكلات الرمضانية، ويحرص ”الخليج 365” على تقديم فقرة "الكابتن فى المطبخ" لتقديم وصفة لأكلة فى رمضان بواسطة نجم أو نجمة من نجمات الرياضة.

على زين نجم منتخب كرة اليد المحترف فى صفوف دينامو بوخاريست الرومانى يقدم طريقة عمل الفراخ بالصوص الأبيض في الوصفة التالية :

صدور دجاج

ربع كوب حليب

جبن بارميزان مبشور

2 فص ثوم مفروم

2 ملعقة زبدة

2 ملعقة كبيرة جبن كريمي .

4 ملاعق كبيرة زيت

جوزة الطيب ملح وفلفل أسود

تتبيل الفراخ بالملح والفلفل الأسود، وتركه لمدة 30 دقيقة.

على نار متوسطة، تسخين الزيت، ثم وضع الفراخ في مقلاة .

ترك الفراخ على نار هادئة جدًا لمدة 3- 4 دقائق.

تقليب الفراخ على الجهة الأخرى، و تركه علي النار لمدة 3- 4 دقائق.

على نار متوسطة، إذابة الذبدة، مع إضافة الدقيق و التقليب لمدة دقيقة .

إضافة الثوم ثم الحليب ببطء،مع استمرار التقليب حتى يذوب الدقيق.

إضافة الملح والفلفل الأسود والجبنة الكريمي ونصف كمية البارميزان، و التقليب حتي تذوب الجبنة.

وضع الصوص الأبيض علي الدجاج مع رشة جبن بارميزان .