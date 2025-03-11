شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يتراجع عن إلغاء معسكر الأهلي قبل القمة بعد مكالمة هاتفية والان مع تفاصيل الخبر

عاد لاعبي الأهلي إلى معسكرهم المغلق المقام حالياً بأحد فنادق التجمع الخامس بعد دقائق من قرار إلغاء المعسكر وذلك تحسباً لإقامة مباراة الزمالك المقرر لها مساء اليوم ،الثلاثاء، في الدوري.

ورغم أن الجهاز الفني كان قد قرر إلغاء المعسكر بعد بيان الأهلي بعدم خوض المباراة إلا بتحكيم أجنبي إلا أن الجهاز الفني عاد وقرر استكمال المعسكر بعدما تلقى مكالمة من رئيس النادي بعدم مُغادرة المعسكر تحسباً لاستجابة إتحاد الكرة لطلب الأهلي وإقامة اللقاء بتحكيم أجنبي.

وأرسل الأهلي خطابًا إلى كل من الاتحاد المصري لكرة القدم، ورابطة الأندية المحترفة، يخطرهما فيه بموقفه من مباراة القمة التي كان مقررًا لها مساء اليوم، الثلاثاء، وذلك بناءً على القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة خلال اجتماعه الطارئ الذى عقد في الحادية عشرة صباحًا، وجاءت على النحو التالي:

* التمسك بتأجيل المباراة لحين الالتزام بقرار رابطة الأندية المحترفة التي تنظم مسابقة الدوري، ورغبة النادي بإقامة مباراة اليوم بطاقم تحكيم أجنبي؛ لتوفير العدالة بين الأندية المتنافسة.. وفي حالة عدم الاستجابة، فإن النادي الأهلي يعلن عدم استكمال بطولة الدوري.

* مجلس الإدارة في حالة انعقاد مستمر لبحث كافة المستجدات في هذا الشأن.