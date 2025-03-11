شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن جاهزيته لخوض القمة بصور من ستاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

اعن نادى الزمالك جاهزيته بخوض مباراة القمة اليوم أمام غريمه الأهلى، حيث نشرت صفحة النادى الأبيض الرسمية صورلـ ملعب استاد القاهرة قبل ساعات من لقاء القمة 130 بالدورى وعلقت عليها: "ستاد القاهرة فى أبهى حلة".



الزمالك



استاد القاهرة



استاد القاهرة قبل مباراة الزمالك والأهلي



استاد القاهرة قبل القمة



استاد القاهرة يستعد لاستقبال القمة

كما كشف أحمد سالم المتحدث الرسمى لنادى الزمالك عن توجه الفريق الأول بالنادى إلى استاد القاهرة لخوض القمة رقم 130 كما هو محدد لها فى جدول المسابقة.

وكتب سالم عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك " :"بعد ساعات قليلة يتوجه الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك الي ستاد القاهرة لمواجهة النادي الأهلي وفقا للجدول الرسمي للدور الثانى من بطولة الدورى.

أرسل النادي الأهلي خطابًا إلى كل من الاتحاد المصري لكرة القدم، ورابطة الأندية المحترفة، يخطرهما فيه بموقفه من مباراة القمة التي كان مقررًا لها مساء اليوم، وذلك بناءً على القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة خلال اجتماعه الطارئ الذى عقد في الحادية عشرة صباحًا، وجاءت على النحو التالي:

* التمسك بتأجيل المباراة لحين الالتزام بقرار رابطة الأندية المحترفة التي تنظم مسابقة الدوري، ورغبة النادي بإقامة مباراة اليوم بطاقم تحكيم أجنبي؛ لتوفير العدالة بين الأندية المتنافسة.. وفي حالة عدم الاستجابة، فإن النادي الأهلي يعلن عدم استكمال بطولة الدوري، مع التأكيد على أن مجلس الإدارة في حالة انعقاد مستمر لبحث كافة المستجدات في هذا الشأن.