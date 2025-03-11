7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 11 مارس 2025 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،الأهلى يتمسك بتأجيل القمة ويهدد بالانسحاب من الدورى حال الرفض،اتحاد الكرة يقرر إقامة جميع مباريات ربع نهائي كأس مصر 15 مارس .

الأهلى يتمسك بتأجيل القمة ويهدد بالانسحاب من الدورى حال الرفض

اتحاد الكرة يقرر إقامة جميع مباريات ربع نهائي كأس مصر 15 مارس

عقد التونسى أنيس بوجلبان المدير الفنى للنادى المصرى جلسة خاصة مع لاعبى الفريق البورسعيدى، حفزهم خلالها لاستعادة العروض القوية مع انطلاق الدور الثانى من الدورى، حيث يصطدم المصرى ببيراميدز متصدر جدول المسابقة فى الجولة الأولى.

قرر أوسكار رويز ، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، حضور مباريات القسمين الثاني والثالث؛ لمتابعة مستوى حكام الدرجتين الثانية والثالثة، واختيار المميز منهم، ومنحه الفرصة من منطلق خطته للبحث عن وجوه جديدة من الحكام.

كشف مصدر بنادى الزمالك حقيقة المفاوضات مع محمد شريف لاعب الخليج السعودى، والذى ينتهى عقده بنهاية الموسم مع ناديه.