شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي عقوبات الأهلي حال الانسحاب أمام الزمالك واستكمال الدورى؟ والان مع تفاصيل الخبر

يترقب النادي الأهلي، قراراً من اتحاد الكرة خلال الساعات المقبلة، بعد تمسكه بتأجيل مباراة القمة أمام الزمالك، لحين تعيين حكاماً أجانب لإدارة اللقاء، كما هدد الأهلي عبر بيان رسمي بالانسحاب من بطولة الدوري حال عدم استجابة اتحاد الكرة لطلبه.

وكان من المقرر إقامة مباراة القمة في التاسعة والنصف مساءً ضمن أولى جولات المنافسة على لقب بطولة الدوري، وذلك لحين استقدام حكاماً أجانب لإدارة اللقاء، كما هدد الأهلي في بيانه بالانسحاب من بطولة الدوري.

وتنص لائحة اتحاد الكرة في حالة الانسحاب من مباراة بالدوري على الآتي:

ـ اعتبار الفريق المنسحب مهزوما في هذه المباراة 2/0

- خصم ثلاث نقاط من رصيد الفريق المنسحب بخلاف المباراة التي اعتبر فيها مهزوماً ويعاد ترتيب الفريق ضمن جدول المسابقة.



اللائحة

وجاءت قرارات الأهلي كالتالي:

التمسك بتأجيل المباراة لحين الالتزام بقرار رابطة الأندية المحترفة التي تنظم مسابقة الدوري، ورغبة النادي بإقامة مباراة اليوم بطاقم تحكيم أجنبي؛ لتوفير العدالة بين الأندية المتنافسة.. وفي حالة عدم الاستجابة، فإن النادي الأهلي يعلن عدم استكمال بطولة الدوري.

ـ مجلس الإدارة في حالة انعقاد مستمر لبحث كافة المستجدات في هذا الشأن.