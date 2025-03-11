شكرا لقرائتكم خبر عن إحنا فى خدمتك.. 6 خطوات تحول ابنك لاستثمار ناجح فى كرة القدم والان مع تفاصيل الخبر

يقدم ”الخليج 365”، خلال شهر رمضان الكريم، خدمة يومية تتضمن الإجابة عن كل الأسئلة التي تدور فى أذهان الجماهير المصرية، والمتعلقة بعناصر اللعبة، ومن ضمنها كيفية تطبيق الاستثمار الحقيقى فى ابنك من بوابة كرة القدم.

1- حث الأبناء على متابعة النماذج الناجحة فى مجال كرة القدم على المستوى المحلى والعالمى، والتعرف على أسباب نجاحهم وكيفية وصولهم إلى قمة المجد والشهرة وحب الناس.

2- البحث عن الاحتراف الخارجى فى سن مبكرة حتى وإن كان فى دوريات من المستوى الثانى، مثل الدورى البلجيكى أوالسويسرى.

3- التعرف على أفضل المدربين المتخصصين فى المراحل السنية المبكرة، لمحاولة إكساب الأطفال المهارات الأساسية فى لعبة كرة القدم.

4- يجب التعاقد مع أخصائى تغذية متخصص لتوفير السعرات الحرارية اللازمة فى المراحل السنية المختلفة.

5- مطلوب تشجيع وتحفيز الأبناء على بذل أقصى جهد ممكن فى التدريبات بدون وجود ضغوط عصبية من جانب الأباء أو المدربين

6 - مهم جداً اكتشاف موهبة ابنك مبكراً عن طريق المتخصصين، سواء فى النادى أو فى المدرسة أو فى مراكز الشباب.