شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قالت صفحات الزمالك والأهلى ورابطة الأندية عن مباراة القمة ؟ والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت صفحات الزمالك ورابطة الأندية المصرية المحترفة عن إقامة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك فى موعدها على الصفحات الرسمية عبر موقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك " ، بينما لم تعلن صفحة الأهلى عن اللقاء فى ظل قرار مجلس إدارة القلعة الحمراء بالتمسك بتأجيل المباراة و إقامتها بحكام أجانب .

وجاء إعلان الصفحات كالتالى :



صفحة الزمالك



رابطة الأندية

أرسل النادي الأهلي خطابًا إلى كل من الاتحاد المصري لكرة القدم، ورابطة الأندية المحترفة، يخطرهما فيه بموقفه من مباراة القمة التي كان مقررًا لها مساء اليوم، وذلك بناءً على القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة خلال اجتماعه الطارئ الذى عقد في الحادية عشرة صباحًا، وجاءت على النحو التالي:

* التمسك بتأجيل المباراة لحين الالتزام بقرار رابطة الأندية المحترفة التي تنظم مسابقة الدوري، ورغبة النادي بإقامة مباراة اليوم بطاقم تحكيم أجنبي؛ لتوفير العدالة بين الأندية المتنافسة.. وفي حالة عدم الاستجابة، فإن النادي الأهلي يعلن عدم استكمال بطولة الدوري، مع التأكيد على أن مجلس الإدارة في حالة انعقاد مستمر لبحث كافة المستجدات في هذا الشأن.