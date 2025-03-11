شكرا لقرائتكم خبر عن أوسكار رويز يجتمع بطاقم حكام قمة الأهلى والزمالك رغم تهديد الأحمر بالانسحاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام اجتماعا مع طاقم حكام قمة الأهلى والزمالك بقيادة محمود بسيونى رغم بيان الأهلى والتهديد بالانسحاب.

وحرص أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة على التواصل مع الحكم الدولى محمود بسيونى قبل مباراة الأهلى والزمالك التى تقام فى التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء باستاد القاهرة الدولى.



الحكام



الحكام



الحكام

وأكد أوسكار رويز على بعض التعليمات لمحمود بسيونى وطاقمه قبل المباراة، جاء على رأسها:

- التأكيد على "كباتن" الأهلى والزمالك قبل المباراة بالالتزام بالروح الرياضية.

- الهدوء عند اتخاذ القرارات وإشهار البطاقات الصفراء والحمراء.

- المرونة فى التعامل مع اللاعبين وتقليل الشد العصبى المتوقع فى المباراة.

- احتساب الوقت الضائع بدقة أيا كانت مدته والتأكد من إبلاغه للحكم الرابع بشكل صحيح.

- التواصل مع حكام تقنية الفيديو ومراجعة التقنية فى أى لعبة بها شك حتى يحصل كل فريق على حقه منعا للاعتراضات.

ويضم الطاقم: "محمود بسيونى حكما للساحة، وسامي هلهل وأحمد توفيق طلب مساعدان، وحمادة القلاوي رابعا، واحمد الغندور حكم فيديو، ومحمد الشناوي وهاني عبد الفتاح حكمان مساعدان".