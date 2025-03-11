شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو: الزمالك ملتزم بموعد مباراة القمة ونتواجد فى ستاد القاهرة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط بـ نادى الزمالك ، إن ناديه ملتزم بمكان وموعد مباراة القمة بين الأهلى والزمالك بالدورى فى التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، وذلك ردا على بيان الأهلى وتلويحه بالإنسحاب حال عدم إقامة المباراة بحكام أجانب.

وكتب ميدو على صفحته الشخصية بموقع "اكس" :"الزمالك ملتزم بمكان وموعد المباراة الذي تم إخطارنا به من قبل رابطة الأندية..فريقنا سيكون في الملعب وتحضيراتنا مستمرة بشكل طبيعي لخوض اللقاء الليلة في إستاد القاهرة في التاسعة والنصف مساء…لسنا طرفا في أي مشكلة وملتزمين حتى الأن بلوائح ونظام المسابقة ونذكركم بأنه عندما طالب الزمالك التأجيل تم تطبيق اللائحة عليه وأعتبر منسحبا والتزمنا بعواقب قراراتنا".

أرسل النادي الأهلي خطابًا إلى كل من الاتحاد المصري لكرة القدم، ورابطة الأندية المحترفة، يخطرهما فيه بموقفه من مباراة القمة التي كان مقررًا لها مساء اليوم، وذلك بناءً على القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة خلال اجتماعه الطارئ الذى عقد في الحادية عشرة صباحًا.

وجاءت القرارات على النحو التالي:

- التمسك بتأجيل المباراة لحين الالتزام بقرار رابطة الأندية المحترفة التي تنظم مسابقة الدوري، ورغبة النادي بإقامة مباراة اليوم بطاقم تحكيم أجنبي؛ لتوفير العدالة بين الأندية المتنافسة.. وفي حالة عدم الاستجابة، فإن النادي الأهلي يعلن عدم استكمال بطولة الدوري.

- مجلس الإدارة في حالة انعقاد مستمر لبحث كافة المستجدات في هذا الشأن.