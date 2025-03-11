شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن أزمة مباراة القمة بعد تهديد الأهلي بالانسحاب والان مع تفاصيل الخبر

أعلن النادي الأهلي، عبر بيان رسمي، تمسكه بتأجيل مباراة القمة 130 أمام الزمالك، والتي كان من المقرر إقامتها في التاسعة والنصف مساءً ضمن أولى جولات المنافسة على لقب بطولة الدوري، وذلك لحين استقدام حكاماً أجانب لإدارة اللقاء، كما هدد الأهلي في بيانه بالانسحاب من بطولة الدوري.

س: ما هي قرارات مجلس الأهلي بخصوص مباراة القمة؟ ج:ـ التمسك بتأجيل المباراة لحين الالتزام بقرار رابطة الأندية المحترفة التي تنظم مسابقة الدوري، ورغبة النادي بإقامة مباراة اليوم بطاقم تحكيم أجنبي؛ لتوفير العدالة بين الأندية المتنافسة.. وفي حالة عدم الاستجابة، فإن النادي الأهلي يعلن عدم استكمال بطولة الدوري.ـ مجلس الإدارة في حالة انعقاد مستمر لبحث كافة المستجدات في هذا الشأن. س: ما هي العقوبات التي تنتظر الأهلي حال الانسحاب من بطولة الدوري؟ ج:تنص لائحة الاتحاد المصري لكرة القدم على عدة عقوبات على الفريق المنسحب من البطولة جاءت كالتالي:ـ وفقا للائحة المسابقات الخاصة ببطولة الدوري، فإنه حال انسحاب الفريق قبل انطلاق المسابقة تكون الغرامة 5 ملايين جنيه، أما حال الانسحاب أثناء المسابقة تكون الغرامة 10 ملايين جنيه، وفي الحالتين يتحمل النادي المنسحب الخسائر الناتجة عن فقدان الدخل المتوقع من العقود التجارية، وعقود البث، والنفقات الأخرى المترتبة على المشاركة في مباريات المسابقة قبل الانسحاب.ـ يتحمل النادي المنسحب الخسائر الناتجة عن فقدان الدخل المتوقع من العقود التجارية، وعقود البث، والنفقات الأخرى المترتبة على المشاركة في مباريات المسابقة قبل الانسحاب. س: ما هي العقوبات التي تنتظر الأهلي حال الانسحاب من مباراة القمة فقط؟ ج:ـ توقيع غرامة مالية قيمتها 100 ألف جنيه وذلك للانسحاب من المباراة.ـ اعتبار الفريق المنسحب مهزوما في هذه المباراة 2/0خصم ثلاث نقاط من رصيد الفريق المنسحب بخلاف المباراة التي اعتبر فيها مهزوماً ويعاد ترتيب الفريق ضمن جدول المسابقة. س: ما هو موقف فريق الأهلي من قرارات مجلس الإدارة؟ ج:قرر الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر إلغاء معسكر الفريق الذي كان قد إنطلق أول أمس، الأحد، لخوض مباراة الزمالك بعد قرار النادي بعدم خوض اللقاء إلا بطاقم تحكيم أجنبي.وأرسل الأهلي خطابًا إلى كل من الاتحاد المصري لكرة القدم، ورابطة الأندية المحترفة، يخطرهما فيه بموقفه من مباراة القمة التي كان مقررًا لها مساء اليوم، الثلاثاء، وذلك بناءً على القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة خلال اجتماعه الطارئ الذى عقد في الحادية عشرة صباحًا. س: ما هو موقف الزمالك من الأزمة؟ ج:كشف مصدر بالجهاز الفنى لفريق الزمالك ان الفريق مستمر فى معسكره الخاص بالاستعداد لمباراة القمة المقرر لها التاسعة والنصف من مساء اليوم باستاد القاهرة، وقال المصدر ان الفريق على اتم. استعداد لخوض المباراة ، حيث لم يتم اخطار الفريق بالغاء المعسكر من جانب مجلس الادارة، والفريق يواصل تلقى التعليمات الفنية من الجهاز الفنى بقيادة بيسيرو