شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية أمام رغبة الأهلى تأجيل القمة: القاهرة ستهتز الليلة والان مع تفاصيل الخبر

نشر الحساب الرسمي لرابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، عبر حسابه على موقع "إكس"، تنويهاً عن مباراة القمة المقرر إقامتها في التاسعة والنصف مساءً بين الأهلي والزمالك، ضمن منافسات الجولة الأولى من المنافسة على الدوري.

وعلقت رابطة الأندية: القاهرة ستهتز الليلة.. من يحسمها لصالحه هذه المرة؟



رابطة الأندية

وأرسل النادي الأهلي خطابًا إلى كل من الاتحاد المصري لكرة القدم، ورابطة الأندية المحترفة، يخطرهما فيه بموقفه من مباراة القمة التي كان مقررًا لها مساء اليوم، وذلك بناءً على القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة خلال اجتماعه الطارئ الذى عقد في الحادية عشرة صباحًا، وجاءت على النحو التالي:

* التمسك بتأجيل المباراة لحين الالتزام بقرار رابطة الأندية المحترفة التي تنظم مسابقة الدوري، ورغبة النادي بإقامة مباراة اليوم بطاقم تحكيم أجنبي؛ لتوفير العدالة بين الأندية المتنافسة.. وفي حالة عدم الاستجابة، فإن النادي الأهلي يعلن عدم استكمال بطولة الدوري، مع التأكيد على أن مجلس الإدارة في حالة انعقاد مستمر لبحث كافة المستجدات في هذا الشأن.