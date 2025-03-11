الامارات | الأهلي يطلب تأجيل القمة المصرية ويهدد بعدم استكمال الدوري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طلب الأهلي حامل لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم الثلاثاء بتأجيل مباراة القمة أمام الزمالك المقررة في وقت لاحق اليوم ويهدد بعدم استكمال البطولة.

واندلع خلاف بين الأهلي والاتحاد المحلي للعبة ورابطة الأندية المحترفة إثر طلب حامل اللقب تعيين طاقم تحكيم أجنبي لإدارة المباراة بين قطبي الكرة المصرية وانتقاده للتحكيم المحلي.

وفي المقابل برر الاتحاد المصري تعيين طاقم حكام محلي لمباراة القمة المرتقبة رغم طلب الأهلي تعيين حكام أجانب، بضيق الوقت بين إعلان موعد الجولة الأولى من مرحلة البطولة في الدوري الممتاز وتقدُم الأهلي بطلبه.

وأصدر الأهلي بيانا عبر موقعه على الإنترنت يعلن فيه «التمسك بتأجيل المباراة لحين الالتزام بقرار رابطة الأندية المحترفة التي تنظم مسابقة الدوري، ورغبة النادي بإقامة مباراة اليوم بطاقم تحكيم أجنبي؛ لتوفير العدالة بين الأندية المتنافسة، وفي حالة عدم الاستجابة، فإن النادي الأهلي يعلن عدم استكمال بطولة الدوري».

وجاء طلب الأهلي بتعيين حكام أجانب للمباراة بعد تعيين الاتحاد طاقم حكام مصري لإدارة المباراة يتكون من الدولي محمود بسيوني حكما للساحة ومعه الدوليان أحمد توفيق طه مساعد أول وسامي هلهل مساعد ثان والدولي حمادة القلاوي حكما رابعا وفي غرفة الفيديو أحمد الغندور ويساعده الثنائي محمد الشناوي وهاني عبد الفتاح.