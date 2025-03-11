شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك عن المفاوضات مع محمد شريف: تجديد عقود اللاعبين أولا والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر بنادى الزمالك حقيقة المفاوضات مع محمد شريف لاعب الخليج السعودى، والذى ينتهى عقده بنهاية الموسم مع ناديه.

وقال المصدر إن الزمالك دخل فى مفاوضات لضم اللاعب خلال الأشهر الماضية، وتم تجديد التفاوض لضم اللاعب عن طريق المقربين منه خلال الأيام القليلة الماضية، فى ظل الحاجة إلى جهوده وتدعيم الفريق الأبيض فى الصيف على أن يكون ذلك بعد الانتهاء من الملف الأهم فى الزمالك وهو تجديد عقود اللاعبين ممن تنتهي عقودهم بنهاية الموسم على رأسهم أحمد مصطفى زيزو، عبد الله السعيد، عمر جابر، حمزة المثلوثى، محمود حمدي الونش.

محمد شريف يتلقى عرضا قطريا

وتلقى محمد شريف مهاجم نادى الخليج السعودى عرضاً من الدورى القطرى خلال الأيام الماضية للانتقال إلى صفوفه المموسم المقبل مجاناً بعد انتهاء عقده مع النادي السعودي بنهاية الموسم الجاري، حيث قدم النادي القطري عرضا مغريا لمحمد شريف وصل إلى مليون و200 ألف دولار لكن اللاعب لم يبت في الأمر ورفض الموافقة على العرض القطري مُنتظراً التفاوض الرسمي مع الأهلي والعودة له في الموسم الجديد.

محمد شريف والعودة للأهلي

ويرغب محمد شريف في العودة للأهلي خلال الموسم المقبل حيث تحدث معه مسئول كبير في القلعة الحمراء بشكل ودي للعودة للفريق بعد نهاية عقده مع النادي السعودي، كما ارتبط اسم اللاعب بتلقي عروض من الزمالك وبيراميدز للانتقال لأحدهما في الموسم المقبل.