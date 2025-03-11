شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يحفز لاعبيه بالمكافآت لإنهاء الموسم بالمربع الذهبي والان مع تفاصيل الخبر

رصد مسؤولو البنك الأهلي مكافآت مادية للاعبي الفريق، لتحفيزهم على مواصلة العروض القوية في الدور الثاني من الدوري، بعد اجتياز المرحلة الأولى بنجاح رغم القرعة الصعبة التي أوقعت الفريق في مواجهات قوية مع فرق الصف الأول في بداية المسابقة.

ويستهدف مسؤولو البنك الأهلي، إنهاء الموسم الجاري في المربع الذهبي بجدول الترتيب، للمشاركة في المنافسات الأفريقية بالموسم المقبل.

يختتم فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، تحت القيادة الفنية لطارق مصطفى، استعداداته اليوم، الثلاثاء، لمواجهة فاركو في بطولة الدوري، فى اللقاء الذي يجمع الفريقين فى التاسعة مساء غدٍ الأربعاء، باستاد حرس الحدود بالإسكندرية، في ضربة البداية لأبناء طارق مصطفى بمنافسات الدور الثاني من عمر مسابقة الدوري.

وقرر مسئولو نادي البنك الأهلي صرف مكافأة مالية للاعبي الفريق بعد الفوز على المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة ضمن منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس مصر، ليحسم أبناء طارق مصطفى تأهلهم إلى الدور ربع النهائي.

وكان أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي، اجتمع قبل عدة أيام بلاعبي الفريق، في حفل إفطار جماعي للجهاز الفني والفريق، لتحفيزهم على مواصلة العروض القوية في البطولات المحلية، مؤكداً على أهداف النادي في المشاركة في البطولات الأفريقية خلال الموسم المقبل، وهو ما يتطلب إنهاء الموسم الجاري في المربع الذهبي بالدوري.

وكان البنك الأهلي تغلب في المباراة الماضية على حرس الحدود بهدفين مقابل هدف، في مباراة الجولة 17 والأخيرة من عمر الدور الأول بمسابقة الدوري، ليرفع رصيده إلى 29 نقطة، في المركز الخامس بجدول مسابقة الدوري، بعدما خاض 17 مباراة، حيث فاز 8 مباريات وتعادل في 5 لقاءات وخسر 4 مواجهات، وسجل لاعبو البنك الأهلي 22 هدفاً واستقبلت شباكهم 18.