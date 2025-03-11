شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام الأهلى والزمالك فى الدورى قبل كلاسيكو الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى الزمالك مع نظيره الأهلى فى التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة تحديد بطل دورى نايل، بعد فوز الفارس الأبيض الصعب على نظيره مودرن سبورت بنتيجة 2-1 فى بطولة كأس مصر والتأهل لدور الـ8.

يحتل الأهلى المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى برصيد 39 نقطة بعدما حقق الفوز في 11 مباراة وتعادل في 6 مواجهات ولم يهزم وسجل لاعبوه 30 هدفا وتلقت شباكه 9 أهداف، فيما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 32 نقطة بعدما حقق الفوز في 9 مباريات وتعادل في 5 مواجهات وخسر 3 مرات وسجل لاعبوه 30 هدفا وتلقت شباكه 16 هدفا.



ارقام الاهلي والزمالك

يدخل فريقا الأهلي والزمالك بدوافع مشتركة وهي حصد الثلاث نقاط، مع الأخذ فى الاعتبار أن الفارس الأبيض يعاني من إرهاق بدني بعدما لعب 120 دقيقة أمام مودرن سبورت في الكأس، على عكس المارد الأحمر الذي شارك في آخر مواجهة يوم 5 مارس الجاري أمام طلائع الجيش وفاز 2-0.

ويسعى الزمالك بقوة إلى تقليل الفارق مع أصحاب المراكز المتقدمة بعد تأهله لـ مرحلة الحسم، حيث تأهل في المركز الثالث برصيد 32 نقطة، وبفارق 10 نقاط كاملة مع المتصدر بيراميدز، و7 نقاط مع الأهلي الوصيف.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 فى تاريخه.

تنقل قناة أون سبورتس مباراة الأهلى والزمالك مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.