شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يناقش أزمة القمة بعد تهديدات الأهلي واتجاه لإصدار بيان رسمي والان مع تفاصيل الخبر

يناقش مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب أزمة مباراة القمة المقرر لها التاسعة والنصف من مساء اليوم بـ استاد القاهرة الدولي، وذلك بعد البيان الذى أصدره النادى الأهلى لتأجيل المباراة اعتراضا على تولي حكام مصريين إدارة اللقاء.

ويجمع حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، آراء أعضاء مجلس الإدارة فى الوقت الحالي لاتخاذ القرار المناسب بما يصب فى مصلحة الفريق.

ويدرس مجلس الزمالك إصدار بيان بموقفه النهائي من الأزمة، بعد التشاور بين أعضاء المجلس، خاصة وأن حسين لبيب يرى أن الفريق يتوجه إلى ملعب المباراة فى الموعد المحدد لإثبات موقفه.