شكرا لقرائتكم خبر عن رقم وحكاية.. 11 فريقاً يدونون أسماءهم فى أول بطولة دورى مصرى والان مع تفاصيل الخبر

تمتلك الأرقام لغة واقعية لا تعرف المجاملة، حيث تعكس إنجازاً ونجاحاً لصاحبه، أو تكشف عن قصور وتراجع، وفي الرياضة المصرية التي تزخر بشكل عام بالعديد من المعلومات الرقمية، نجد العديد من الحقائق المختلفة، بعضها يندرج تحت خانة الإنجازات والبعض الآخر تحت خانة الإخفاقات نرصدها على مدار حلقات مختلفة خلال شهر رمضان المبارك.

وحكاية اليوم ترصد رقماً مميزاً في أول نسخة أقيمت من عمر مسابقة الدوري المصري، والتي شهدت مشاركة 11 فريقاً.

انطلق الموسم الأول من الدوري المصري يوم 22 أكتوبر 1948، وتشكّل من 11 فريقًا في مجموعة واحدة، ومنذ ذلك الحين، تغير نظام المسابقة العديد من المرات.

وجاءت قائمة الـ 11 نادياً كالتالي: الأهلي، الترسانة، الإسماعيلي، المصري، نادي فاروق "الزمالك حالياً"، الاتحاد السكندري، الأوليمبي، السكة الحديد، يونان الإٍكندرية، الترام، وبورفؤاد.

ويعتبر النادى الأهلى هو أول فريق يفوز بلقب الدوري المصرى عام 1949 وهو أول موسم في تاريخ المسابقة، بعدما أنهى تلك النسخة على القمة برصيد 29 نقطة، ويليه الترسانة برصيد 25 نقطة، ثم الإسماعيلي في المركز الثالث بنفس الرصيد.