شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتمسك بتأجيل القمة ويهدد بالانسحاب من الدورى حال الرفض والان مع تفاصيل الخبر

أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي، بيانا رسميا، بخصوص موقفه النهائي من مباراة القمة أمام الزمالك المقرر لها اليوم الثلاثاء فى التاسعة والنصف مساء باستاد القاهرة.

وجاء نص بيان الأهلى كالتالي:-

ناقش مجلس إدارة النادي في اجتماعه الطارئ الذي جرى في الساعة الحادية عشرة صباحًا، "التخبط" الواضح الذي تشهده المنظومة الكروية بشكل غير مسبوق، فضلًا عن عدم التنسيق بين الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة والذي يدفع بالأندية إلى أزمات ومشاكل مستمرة. كما ناقش المجلس أزمة مباراة اليوم، وإسنادها إلى طاقم تحكيم مصري، بالرغم من مخاطبة الرابطة لاتحاد الكرة وطلب حكام أجانب للمباراة، بعد الأخطاء التحكيمية غير المبررة التي تجاوزت كل الحدود، وأثرت في نتائج المباريات. بل وامتدت أحيانًا إلى محاولة تحديد طريق البطولة. فضلًا عن قيام النادي خلال الفترة الماضية بإرسال مكاتبات رسمية عديدة لاتحاد الكرة؛ طالبًا تطوير منظومة التحكيم والاهتمام بها، وإسناد لجنة الحكام إلى خبير أجنبي يحمل سيرة ذاتية تؤهله لإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي، وفي ذات الوقت يتم توفير الأجواء والمعاونين الذين يساعدونه على النجاح. لكن للأسف لم نجد أي استجابة أو ردود على مكاتباتنا. حتى وإن تم أحيانًا تعيين أحد عناصر الكفاءة، وجدنا هناك من يسعون إلى "إقصائه"، ولا زالت المنظومة التحكيمية تمثل علامة الاستفهام الأكبر في الكرة المصرية.. وإزاء كل هذه الأزمات المتكررة، والإصرار على عدم إسناد مباراة اليوم لطاقم تحكيم أجنبي وتوفير عدالة تحكيمية.. وحفاظًا على حقوق النادي قرر مجلس الإدارة ما يلي:

• التمسك بتأجيل المباراة لحين الالتزام بقرار رابطة الأندية المحترفة التي تنظم مسابقة الدوري، ورغبة النادي بإقامة مباراة اليوم بطاقم تحكيم أجنبي؛ لتوفير العدالة بين الأندية المتنافسة.. وفي حالة عدم الاستجابة، فإن النادى الأهلى يعلن عدم استكمال بطولة الدوري.

• مجلس الإدارة في حالة انعقاد مستمر لبحث كافة المستجدات فى هذا الشأن.

اجتماع طارئ لمجلس النادى الأهلى

وعقد مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعًا طارئًا في الحادية عشر صباح اليوم الثلاثاء لاتخاذ ما يراه مناسبا من قرارات للحفاظ على حقوق الأهلي فيما يخص أزمة مباراة القمة، بعد قرار اتحاد الكرة بإسناد مباراة القمة إلى طاقم تحكيم مصري بقيادة محمود بسيوني.

وقررت لجنة الحكام باتحاد الكرة، تعيين الحكم الدولى محمود بسيونى لادارة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك بالدورى المصرى غدا الثلاثاء.

ويضم الطاقم: "محمود بسيونى حكما للساحة، وسامي هلهل وأحمد توفيق طلب مساعدان، وحمادة القلاوي رابعا، واحمد الغندور حكم فيديو، ومحمد الشناوي وهاني عبد الفتاح حكمان مساعدان".

وأصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيان رسميا عبر فيه عن تقديره لكل عناصر منظومة اللعبة وحرصه على الارتقاء بكرة القدم المصرية، بعد قرار الاستعانة بالحكم محمود بسيوني لقمة الأهلي والزمالك المقرر لها غدا الثلاثاء، وعدم الإستعانة بحكام أجانب.



وجاء ف البيان: "يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم ثقته في الحكام المصريين في الوقت الذي لا يقف فيه عائقاً أمام رغبة أي طرف في الاستعانة بحكام أجانب في بعض مبارياته وفق اللوائح المنظمة لذلك وفي الإطار الزمني المحدد، حتى يتمكن الاتحاد من توجيه المخاطبات الرسمية إلى إدارات الحكام في البلدان المقصودة بالاستعانة بحكامها، وما يتطلبه ذلك من وجود مواعيد رسمية لعملها بعيداً عن الأجازات الأسبوعية".

وواصل: "كما يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد تم التواصل معه من النائب أحمد دياب رئيس رابطة أندية القسم الأول الذي أبدى رغبته في الاستعانة بحكام أجانب لإدارة بعض مباريات دوري القسم الأول في مرحلته النهائية، إلا أن ضيق الوقت بين إعلان مواعيد الجولة الأولى للدور الثاني وما تتضمنه من مباراة الزمالك والأهلي وبين إبداء هذه الرغبة والموعد المحدد للمباراة حال دون تلبية هذه الرغبة".

وختم: "كما يدعو الاتحاد المصري لكرة القدم مراعاة ذلك مستقبلاً، بالإضافة إلى دعوة الأطراف كافة للتعامل بإيجابية مع الخطوات التي يتخذها الاتحاد لتطوير التحكيم المصري والتي يثق أنها تسير على الوجه الصحيح".