شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الاستعدادات الأخيرة لاستاد القاهرة قبل استضافة قمة الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

نشرت الصفحة الرسمية للهيئة العامة لاستاد القاهرة الدولى، صوراً من الاستعدادات الأخيرة للملعب، قبل استضافته لمباراة قمة الدورى بين الأهلى والزمالك، في انطلاق مباريات المنافسة على بطولة الدورى.

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب استاد القاهرة الدولى لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك مع الأهلى فى التاسعة والنصف مساء اليوم، الثلاثاء، فى الجولة الأولى من مرحلة تحديد بطل "دورى نايل" بنظامه الاستثنائى، فى مواجهة لن تنقصها الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات القمة، خاصة أنها تأتى فى سهرة رمضانية خالصة.



جانب من المدرجات



ستاد القاهرة الدولي



ستاد القاهرة جاهز للقمة



ستاد القاهرة

ويضع الفريقان أعينهما صوب تحقيق نقاط المواجهة في إطار اشتعال المنافسة على التتويج بلقب الدوري الممتاز والمنافسة على المراكز المؤهلة للمسابقات الأفريقية، والتي سيتم حسمها بناءً على الترتيب النهائي للمجموعة الأولى بعد نهاية المسابقة.

يحتل الأهلى المركز الثانى فى جدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة، بعدما حقق الفوز في 11 مباراة وتعادل في 6 مواجهات ولم يهزم وسجل لاعبوه 30 هدفاً وتلقت شباكه 9 ، فيما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 32 نقطة بعدما حقق الفوز في 9 مباريات وتعادل في 5 مواجهات وخسر 3 مرات وسجل لاعبوه 30 هدفاً وتلقت شباكه 16.

ويحتاج الأهلي لمواصلة الانتصارات من أجل تقليص الفارق ومطاردة بيراميدز أملًا في تحقيق لقب الدوري المصري.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.