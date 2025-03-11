شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على بوابات دخول الجماهير لحضور لقاء الأهلى والزمالك باستاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

يستضيف استاد القاهرة فى التاسعة والنصف من مساء اليوم، مباراة الأهلى والزمالك فى الجولة الأولى من المرحلة النهائية لبطولة الدورى الممتاز، والتى تجمع الفريقين فى القمة 130.

وكشف استاد القاهرة عن بوابات دخول الجماهير الراغبة فى حضور المباراة، سواء الأهلى أو الزمالك، والتى جاءت كالتالى..

1- بوابة النصر لجمهور الزمالك حاملى تذاكر الدرجة الثالثة يمين.

2- بوابة آل رشدان لحاملى تذاكر الدرجة الأولى يمين وشمال والـVIP.

3- بوابة صلاح سالم لحاملى تذاكر الدرجة الثانية والثالثة شمال غرب من جماهير الأهلى.

وتسلم نادى الزمالك استاد القاهرة فى العاشرة من صباح اليوم، حيث إنه صاحب الأرض ومسئول عن المباراة.

ومن المقرر فتح بوابات الاستاد أمام الجماهير فى الخامسة من مساء اليوم، مع السماح بدخول الماكولات والمشروبات لتناول الإفطار داخل الاستاد.

وفاز الأهلى على الطلائع بهدفين دون رد فى آخر ظهور بمسابقة الدورى المصرى، فيما فاز الزمالك على إنبى بثلاثية دون رد فى الجولة الأخيرة للمسابقة.