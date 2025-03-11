شكرا لقرائتكم خبر عن غياب 12 لاعب عن الزمالك أمام الأهلى فى الدورى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة نظيره الأهلى في إطار منافسات الجولة الاولى للمرحلة النهائية من بطولة الدوري الممتاز والتى تقام فى التاسعة والنصف من مساء اليوم باستاد القاهرة.

ويدخل الزمالك المباراة غائبا عن صفوفه عدد من اللاعبين سواء للاصابة او التأديب أو تأهيل أو لأسباب فنية.

حيث يغيب عن الزمالك أمام الأهلي كلا من مصطفى شلبى، ناصر منسى، أحمد حمدى، حمزة المثلوثى، أحمد الجفالى، محمد عبد الشافى، محمود جهاد، مهاب ياسر ، أحمد رفاعي، حازم أسامة، جيفرسون كوستا، سيدى نداى.

يغيب ناصر منسى بسبب الإصابة، ومحمود جهاد للاصابة فى العضلة الخلفية، مصطفى شلبي بناء على قرار من المدير الفنى لما بدر منه خلال مباراة مودرن فى كأس مصر بالاعتراض على التبديل.

كما يغيب المثلوثى للتأهيل من الرباط الصليبى، وأحمد الجفالي لمزق في العضلة الخلفية وفيما يخص أحمد حمدي فيخوض المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي من الإصابة بالرباط الصليبى، كما يغيب محمد عبد الشافى لعدم الجاهزية، ومهاب ياسر وأحمد رفاعى، ومحمد عاطف، وجيفرسون كوستا وسيدى ندياى لاسباب فنية.