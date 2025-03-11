شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة محترفى الاسكواش تعلن جدول بطولة الجونة الدولية والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA عن جدول منافسات بطولة الجونة الدولية، التى تستضيفها مدينة الجونة خلال الفترة بين 12 إلى 18 أبريل المقبل، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 190 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، وهو ما يضعها بفئة بطولات البلاتينيوم، ثانى أكبر فئة فى ترتيب بطولات الاسكواش.

وتشهد البطولة مشاركة كبار اللاعبين المصنفين فى مراكز متقدمة، وعلى رأسهم، على فرج المصنف الأول عالمياً للرجال ومصطفى عسل المصنف الثانى، ونوران جوهر المصنفة الأولى للسيدات، نور الشربينى المصنفة الثانية، وهانيا الحمامي المصنفة الثالثة.

ويحمل الثنائى المصرى، على فرج ونوران جوهر، لقب النسخة الأخيرة من البطولة، وفاز على فرج فى المباراة النهائية على مواطنه مصطفى عسل لاعب النادى الأهلى والمصنف الرابع، بنتيجة 3-1، فى مباراة استغرقت 58 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7, 8-11, 11-4, 11-5.

وفى منافسات السيدات، فازت نوران جوهر فى الدور النهائى على مواطنتها نور الشربينى المصنفة الأولى عالمياً بنتيجة 3-1، فى مباراة استغرقت 81 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-6, 11-13, 11-6, 11-6.



جدول بطولة الجونة 2