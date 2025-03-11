شكرا لقرائتكم خبر عن خليك رياضى.. تمرين "العقلة" يحافظ على صحتك فى شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من الضرورى الحفاظ على النشاط البدنى وممارسة التمارين الرياضية للبقاء فى صحة جيدة أثناء الصيام، ويمكن أن يساعدك دمج التمارين البسيطة والسهلة فى روتينك اليومى على البقاء نشطًا، وتعزيز صحتك فى شهر رمضان الكريم.

وتواصل ”الخليج 365” مع محمد عصب، مدرب وخبير التغذية بمنتخب رفع الأثقال، للتعرف على بعض التمارين الرياضية السهلة، والتى يمكنك ممارستها أثناء الصيام.

ويقول محمد عصب إن تمرين العقلة تمرين شامل يهدف إلى تقوية الجسم بشكل عام، حيث يعمل على تحسين اللياقة البدنية وزيادة القدرة على التحمل، ويعتبر تمرين العقلة من أفضل التمارين الرياضية التى تعمل على تقوية جميع عضلات جسم الأنسان.

وأضاف يساعد تمرين العقلة في زيادة المرونة وقوة التحمل بشكل عام، فالتمرين له أشكال عديدة مثل أداء التمرين عن تقريب اليدين مع بعضها البعض أو مع وضع مسافة بينهما وكل شكل من الأشكال يؤثر على عضلة مختلفة من عضلات الظهر بشكل خاص وعضلات الجسم بشكل عام وهو من افضل تمارين للرجل في البيت.

وتابع شهر رمضان هذا العام مميز نظراً لأن وقت الصيام قصير 13 ساعة، والجميع يتمكن من التدريبات قبل الصيام، ولكن نبعد عن التدريبات بأحمال قليلة.