شكرا لقرائتكم خبر عن أوسكار رويز يمنح محمود بسيونى 5 تعليمات قبل إدارة قمة الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، على التواصل مع الحكم الدولى محمود بسيونى قبل مباراة الأهلى والزمالك التى تقام فى التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء باستاد القاهرة الدولى.

وأكد أوسكار رويز على بعض التعليمات لمحمود بسيونى وطاقمه قبل المباراة، جاء على رأسها:

- التأكيد على "كباتن" الأهلى والزمالك قبل المباراة بالالتزام بالروح الرياضية.

- الهدوء عند اتخاذ القرارات و‘شهار البطاقات الصفراء والحمراء.

- المرونة فى التعامل مع اللاعبين وتقليل الشد العصبى المتوقع فى المباراة.

- احتساب الوقت الضائع بدقة أيا كانت مدته والتأكد من إبلاغه للحكم الرابع بشكل صحيح.

- التواصل مع حكام تقنية الفيديو ومراجعة التقنية فى أى لعبة بها شك حتى يحصل كل فريق على حقه منعا للإعتراضات.

ويضم الطاقم: "محمود بسيونى حكما للساحة، وسامي هلهل وأحمد توفيق طلب مساعدان، وحمادة القلاوي رابعا، واحمد الغندور حكم فيديو، ومحمد الشناوي وهاني عبد الفتاح حكمان مساعدان".