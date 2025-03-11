شكرا لقرائتكم خبر عن تقديم موعد مباراة سوبر رجال كرة اليد بين الأهلى وسبورتنج نصف ساعة والان مع تفاصيل الخبر

كشف سعيد عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات بإتحاد كرة اليد عن تقديم موعد مباراة الأهلى أمام سبورتنج فى سوبر الرجال المحدد لها الجمعة المقبل على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر نصف ساعة بناءا على طلب مسئولى الصالة.

ومن المقرر أن يقام اللقاء فى تمام الثامنة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة بدلا من التاسعة.

فاز فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى مؤخرا على نظيره سموحة بنتيجة 31-22 على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر ليتوج بلقب السوبر حيث أقيم اللقاء بحضور عدد محدد من كلا الناديين وأعضاء مجالس الإدارات.

وواصل فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى صدارة ترتيب دورى محترفى كرة اليد للموسم المحلى 2024-2025 بعد انتهاء الجولة التاسعة بالمرحلة النهائية بالدورى برصيد 33 نقطة.

فيما حل الزمالك فى المركز الثانى برصيد 28 نقطة ومن بعده سبورتنج ثالثا برصيد 24 نقطة ثم سموحة رابعا برصيد 18 نقطة، يليه البنك الأهلى خامسا برصيد 13 نقطة.

ومن المقرر أن تقام الجولة العاشرة يوم 21 مارس الجارى بلقاءات بين كلا من، سموحة مع الزمالك وطلائع الجيش مع الأهلى وسبورتنج مع البنك الأهلى والزهور مع هليوبوليس.

فيما توج فريق كرة اليد بالنادى الأهلى بلقب دورى المرتبط بالمحترفين مواليد 2004 رسميا بالفوز على نظيره البنك الأهلى فى الختام.