شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة ناشئين اليد تصل إسبانيا لخوض ودية مع الماتادور استعدادا للمونديال والان مع تفاصيل الخبر

وصلت منذ قليل ، بعثة منتخب ناشئي كرة اليد مواليد 2006، بقيادة مديره الفني طارق محروس، إلى إسبانيا استعدادًا لخوض ودية للإعداد لبطولة العالم المقرر تنظيمها في مصر خلال شهر أغسطس المقبل.

ويلتقي منتخب الناشئين مع إسبانيا غدا الأربعاء، والبرتغال أيام 14 و 15 و 16 مارس .

وضمت قائمة منتخب الناشئين كلا من: يوسف عبد الهادي - عمار محمد صلاح - عبد الملك محمود - عمر مصطفي بركة - أحمد محمد رمضان - أحمد حلمي مصبح - يحيى نادر الكردي - عادل أحمد سعد - حمزة وليد المرسي - يوسف عبد الغني - محمود شوبكي - محمد عدلان - يوسف عمرو - سيف الدين جلال - زياد أحمد محمد - حسين أبو العلا - كريم حمدي.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الناشئين طارق محروس المدير الفني - مهند السحيلي المدرب العام - محمد سراج مدرب حراس المرمى - مازن محمد المدير الإداري - مصطفى محمد أخصائي العلاج الطبيعي.