شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية نجم لعب للقطبين.. جمال عبد الحميد تركه الأهلى وخطفه الزمالك ليصنع أمجادا والان مع تفاصيل الخبر

هناك العديد من النجوم الذين لعبوا في صفوف الأهلي والزمالك وصنعوا معهما تاريخا كبيرا، وأصبحوا من نجوم الكرة المصرية، ولكن هناك البعض الذي اختار أن يلعب بقميص قطبي الكرة المصرية معاً، ويخوض تحدي مختلف من نزع الفانلة البيضاء وارتداء الحمراء أو العكس، وما يترتب عليه من ردة فعل قوية في الشارع الرياضي وغضب من جمهور ناديه القديم بسبب قراره اللعب لغريمه التقليدي.



على مدار شهر "رمضان الكريم" نتناول بشكل يومى حكاية نجم كروي، اختار أن يلعب للقطبين، وقبل خوض مغامرة الهجوم المتوقع من جماهير ناديه القديم وكيف تأقلم على الوضع الجديد والتحدي الذي جعله فى مرمى الهجوم والانتقادات من جماهير ناديه، وفي نفس الوقت كيف تحول من لاعب غير مرغوب فيه من جمهور ناديه القديم إلى لاعب يلقى كل الدعم من نفس الجمهور.



حكاية اليوم عن جمال عبد الحميد نجم الأهلي والزمالك السابق، والذى تألق مع الفريق الأحمر، قبل أن يتم الاستغناء عنه بسبب الإصابة وينضم إلى الغريم الزمالك ليتوهج مع الفريق الأبيض ويصبح من أساطير القلعة البيضاء.

غاب عبد الحميد عن موسم 1982-83 بسبب الإصابة بعد أن استغنى عنه النادي الأهلي، قبل أن يتعاقد معه نادي الزمالك بناءا على رغبة أحمد رفعت مدرب الزمالك آنذاك، ليبدأ كتابة تاريخ جديد له مع ناديه الجديد على مدار 10 مواسم متتالية.

وفي مشواره مع الزمالك نجح عبد الحميد في تسجيل 96 هدفًا بقميص نادي الزمالك خلال المشاركة في 232 مباراة، ليخلف عبد الحليم علي وحسن شحاتة كأفضل هدافي نادي الزمالك عبر التاريخ. وسجل عبد الحميد 73 هدفًا للقلعة البيضاء في الدوري المصري الممتاز، ليحتل المركز الرابع في قائمة هدافي نادي الزمالك خلف عبد الحليم علي وعلي خليل وحسن شحاتة، متقدمًا على حمادة إمام بهدف واحد، وهو رقمه القياسي في 188 مباراة.

وأصبح جمال عبد الحميد خامس لاعب يسجل 100 هدف في تاريخ الدوري المصري، عندما سجل هدفًا في مرمى الإسماعيلي في الجولة الثانية من موسم 1992–93، برصيد 101 هدفًا في 279 مباراة بالدوري، وجاء في المركز التاسع في قائمة الهدافين على مر العصور، وسجل 7 أهداف في كأس مصر في 12 مباراة، ليصل عدد أهدافه فى المسابقات المحلية إلى 111 هدفًا في 301 مباراة مع الناديين اللذين لعب لهما. كما سجل عبد الحميد 16 هدفًا أفريقيًا في 31 مباراة، بقميص الزمالك. كما سجل هدفًا في مشاركة واحدة في الكأس الأفروآسيوية للأندية عام 1987. حقق عبد الحميد 9 ألقاب مع نادي الزمالك، منها 4 ألقاب دوري في مواسم؛ 1983–84، 1987–88، 1991–92، 1992–93. كما فاز في كأس مصر بلقب وحيد عام 1988، وفاز بلقب دوري أبطال أفريقيا مرتين عامي 1984 و1986، وحقق اللقب الأفروآسيوي عام 1987. وحصل على لقب هداف الدوري المصري الممتاز موسم 1987-88.

بعد اعتزال جمال عبد الحميد كرة القدم، اتجه للتدريب لفترة قصيرة في نادي الحزم السعودي عام 2003، ثم قام بتدريب نادي التعاون لموسم 2003-04، وكلاهما في الدوري السعودى للمحترفين. انتقل بعد ذلك عبد الحميد إلى مجال الإدارة الرياضية وشغل منصب عضو مجلس إدارة نادي الزمالك لأكثر من فترة. كما يعمل محللاً لكرة القدم فى التلفزيون للقنوات الرياضية المصرية.