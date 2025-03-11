شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم حكام مصرى بقيادة الغندور لمباراة الترجى وشبيبة العمران بالدورى التونسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم، طاقم تحكيم يضم كل من أحمد الغندور "حكم ساحة"، ويوسف البساطي وشريف عبد الله "مساعدان" لإدارة مباراة الترجى وشبيبة العمران ضمن منافسات الدورى الممتاز التونسى، وذلك بناء على طلب الاتحاد التونسي لكرة القدم من نظيره المصرى.

بينما سيكون الدولى التونسى صادق السلمى الحكم الرابع، وعمر شيناوى، فى غرفة تقنية الفيديو ويساعدهما جمال دروح.

ومن المقرر أن تقام مباراة الترجي ضد الشبيبة الرياضي بالعمران، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، من مساء غد الأربعاء.

وقررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباريات ربع نهائي كأس مصر يوم 15 مارس الجارى، على النحو التالي..

- السبت 15 مارس: سيراميكا × الجونة (9.30 – ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية)

- السبت 15 مارس: الزمالك × سموحة (9.30 – ملعب القاهرة الدولي)

- السبت 15 مارس: بيراميدز × إنبي (9.30 – ملعب 30 يونيو بالدفاع الجوي بالقاهرة)

- السبت 15 مارس: غزل المحلة × البنك الأهلي (9.30 – ملعب غزل المحلة بالغربية)