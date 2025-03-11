دوري أبطال أوروبا: الفائز بين ليفربول وسان جرمان سيبلغ النهائي وفقا لإنريكي

الرياص - اسماء السيد - ليفربول : رأى المدرب الإسباني لويس إنريكي أن الفائز من مواجهة فريقه باريس سان جرمان الفرنسي مع ليفربول الإنكليزي في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، سيبلغ المباراة النهائية.

ويحل بطل فرنسا على متصدر الدوري الإنكليزي الثلاثاء في مباراة الإياب، بعد أن أهدر فوزا عزيزا في باريس، حيث تألق البرازيلي أليسون بيكر حارس ليفربول وقاد فريقه إلى الفوز في الدقائق الأخيرة 1 0.

وقال إنريكي لمراسلين الإثنين "رغم تخلفنا في مباراة الذهاب، سنلعب بطريقتنا منذ البداية. بصرف النظر عن النتيجة في باريس، لن نقوم بشيء مختلف".

تابع مدرب برشلونة ومنتخب إسبانيا السابق "خيارنا الوحيد هو الخروج والفوز وهذا ما يحفزنا. لا أعتقد أن لدى أرنه سلوت (المدرب الهولندي لليفربول) شكوك حول تشكيلتنا الأساسية، وأنا لدي أفكار حول تشكيلته أيضا".

أردف مدرب الفريق المملوك لقطر "لن أفصح عن تشكيلتي وعن طريقة اللعب، لكننا سنشاهد فريقين من بين الأفضل في أوروبا، منافسين على اللقب، ومن سيتأهل من هذه المواجهة سيبلغ النهائي" في 31 أيار/مايو في ميونيخ.

وعن الأجواء التي تنتظره في ملعب أنفيلد الذي يعج بالمشجعين المتفانين للفريق الأحمر، قال لاعب الوسط السابق "أنا مقتنع بأن كل لاعبي فريقي يريدون المشاركة. نعرف تمام ما هو ليفربول وتاريخه الرائع... من الصعب السيطرة على المشاعر، فالتحضير لمباريات مماثلة ليس سهلا ومن الصعب أن تكون جاهزا بنسبة كاملة".

تابع "لكن لا تريد أن تكون جاهزا بنسبة 105 أو 110 %، لأن عاطفتك قد تنجرف وعليك أن تديرها بأفضل طريقة ممكنة". وكان سان جرمان خسر آخر رحلتين إلى أنفيلد في 1997 و2018، لكن جناحه الجديد الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا ليس قلقا من الأجواء الصاخبة في ليفربول "عندما تواجه ليفربول في أنفيلد لا تحتاج إلى تحفيز نفسك كثيرا، فأنت تشعر بهذا الأمر من تلقاء نفسك".

تابع "ستكون المباراة 50 50. لدينا معنويات قوية في الفريق وسنحاول الفوز".