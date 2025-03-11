شكرا لقرائتكم خبر عن جلسات تحفيزية للاعبى المصرى قبل مواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

عقد التونسى أنيس بوجلبان المدير الفنى للنادى المصرى جلسة خاصة مع لاعبى الفريق البورسعيدى، حفزهم خلالها لاستعادة العروض القوية مع انطلاق الدور الثانى من الدورى، حيث يصطدم المصرى ببيراميدز متصدر جدول المسابقة فى الجولة الأولى.

وشدد بوجلبان على ضرورة غلق صفحة الكأس بعد وداع البطولة من دور الـ16 عقب الهزيمة أمام البنك الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف، والاستفادة من الأخطاء، مؤكداً ضرورة مصالحة الجماهير واستعادة نغمة الانتصارات للحفاظ على التواجد بالمربع الذهبى.

يدخل فريق الكرة الأول بالنادى المصرى بقيادة التونسى أنيس بوجلبان، معسكراً مغلقاً اليوم الثلاثاء، استعداداً لمواجهة بيراميدز المرتقبة، والتى تجمع الفريقين فى التاسعة والنصف مساء غدٍ الأربعاء، باستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدور الثاني من عمر بطولة الدوري.

ومن المقرر أن يحسم الجهاز الطبي للمصري مصير الثلاثي المصاب، وهم كريم العراقي، كريم بامبو، وخالد الغندور، وذلك لحسم موقفهم من اللقاء القادم أمام بيراميدز في الدوري، خاصة أن الفريق يعتمد عليهم بشكل أساسي، حيث تعرض اللاعبين الثلاثة لإصابات عضلية متفاوتة تسببت في غيابهم عن المباريات الأخيرة في المصري.

وكان المصري فاز في مباراة الجولة 17 والأخيرة من عمر الدور الأول ببطولة الدوري، على مودرن سبورت بأربعة أهداف مقابل هدفين، ليرفع الفريق الببورسعيدي رصيده إلى 30 نقطة خلال، ويسيطر على المركز الرابع في المربع الذهبي بعد انتهاء الدور الأول، بعدما خاض 17 مباراة ، فاز خلالها في 8 مباريات وتعادل في 6 لقاءات وخسر 3 مواجهات، وسجل لاعبو المصري 17 هدفاً واستقبلت شباكهم 11 آخرين.