شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلى أمام الزمالك.. بن شرقى وجراديشار وأبو على بالهجوم والان مع تفاصيل الخبر

يفتتح الأهلى مشواره فى الدور الثانى من الدورى بخوض مباراة صعبة أمام الزمالك مساء اليوم الثلاثاء قمة لقاءات المسابقة، وحقق المارد الأحمر الفوز على حساب طلائع الجيش بهدفين دون رد فى الجولة الأخيرة عن طريق جراديشار ومروان عطية.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام الزمالك مكون من..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني – أشرف داري – مصطفى العش – كريم الدبيس

الوسط: مروان عطية – إمام عاشور - أحمد رضا

الهجوم: أشرف بن شرقى – نيتس جراديشار – وسام أبو على

الأهلي وصيف الدوري والزمالك ثالثًا قبل القمة المرتقبة

ويحتل النادى الأهلى المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى المصرى "دورى نايل"، برصيد 39 نقطة جمعهم من 17 مباراة، فيما يأتى الزمالك فى المركز الثالث برصيد 32 جمعها من نفس عدد المباريات.

وكان الأهلى قد توج بلقب الدورى المصرى فى الموسم الماضى "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 فى تاريخه.

وتنقل قناة أون سبورتس مباراة الأهلى والزمالك مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.