شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للزمالك أمام الأهلى فى قمة الدورى المصرى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

مع دقات التاسعة والنصف من مساء اليوم يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مع نظيره الأهلى فى إطار منافسات الجولة الأولى للمرحلة النهائية من بطولة الدورى الممتاز باللقاء الذى يقام باستاد القاهرة.

ومن المتوقع أن يخوض البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفنى للزمالك، المباراة بتشكيل مكون من محمد عواد فى حراسة المرمى، وحسام عبد المجيد، محمود حمدي الونش، صلاح مصدق فى الدفاع، على أن يعتمد على محمود بنتايج، نبيل عماد دونجا، عبدالله السعيد، ناصر ماهر، عمر جابر فى خط الوسط، وسيف الجزيري وأحمد مصطفى زيزو فى الهجوم.

صراع اللقب والهبوط يشتعل.. تعرف على تقسيم مجموعات الدور الثاني للدوري المصري

وتم تقسيم الدور الثاني لمجموعتين تضم الأولى 9 فرق تنافس على لقب الدورى، وهى بيراميدز والأهلى والزمالك والمصرى والبنك الأهلي وسيراميكا وفاركو وبتروجت وحرس الحدود.

وتضم المجموعة الثانية والتى تنافس للهروب من شبح الهبوط 9 الفرق، حيث يهبط فريقين هذا الموسم، وهم زد وطلائع الجيش وسموحه والاتحاد السكندري والجونة وغزل المحلة والإسماعيلي وإنبي ومودرن.