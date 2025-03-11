شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية لاعب من الدرجة الثانية لدورى الأضواء.. محمد علاء أبرز حراس المسابقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "احلم.. وصدق حلمك" شعار رفعه بعض اللاعبين الذين ينحتون في الصخر للوصول إلى الأضواء والشهرة التى كانوا يحلمون به، هذا الطريق لم يكن مفروشا بالورود بينما احتاج لجهد وصبر وكفاح لتحقيق هذا الحلم.

يقدم ”الخليج 365” على مدار شهر رمضان الكريم حكايات من الكفاح التى خاضها لاعبو القسم الثانى والثالث والرابع للوصول إلى دورى الأضواء والشهرة.

محمد علاء حارس يخطف الأضواء

نجح محمد علاء حارس مرمى نادى الجونة فى خطف الأضواء خلال أول موسم يلعبه فى الدورى الممتاز، بعد انتقاله إلى الجونة قادما من فريق القناة.

وحصل فريق الجونة على خدمات محمد علاء من القناة مقابل 2 مليون ونصف، بعد صراع مع غزل المحلة الذى كان يريد ضم الحارس ولكن الجونة حصل على خدماته.

وقدم محمد علاء أداء متميزا خلال الدور الأول بعدما شارك فى 17 مباراة رفقة الفريق الساحلى دون غياب، واستطاع أن يحافظ على نظافة شباكه فى 8 مباريات، ليكون أكثر الحراس حفاظا على نظافة الشباك بجانب محمود جاد حارس مرمى المصرى البورسعيدى.

وتدرس بعض الأندية فى الدخول فى مفاوضات بنهاية الموسم مع الحارس الذى أشاد به الجميع فى كل المباريات التى خاضها مع الجونة.