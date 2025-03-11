شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الأهلى فى غرفة رامى ربيعة بمعسكر القمة للاطمئنان على ابنته والان مع تفاصيل الخبر

حرص لاعبو فريق الأهلى على التوافد على غرفة زميلهم رامى ربيعة مدافع الفريق خلال معسكر المارد الأحمر المقام حاليا بأحد فنادق القاهرة استعدادا لمواجهة الزمالك وذلك من أجل الاطمئنان على ابنته.

وكان لاعبو الأهلى فوجئوا بنشر رامى ربيعة صورا عبر حسابه على إنستجرام بعد تعرض ابنته لوعكة صحية استلزملت دخولها المستشفى.

وحرص لاعبو الأهلى على طمأنة زميلهم وتمنوا له سرعة شفائها.

ويحرص رامى ربيعة على التواصل بشكل مستمر مع زوجته للاطمئنان والتعرف على مستجدات حالة ابنته.



ابنة رامي ربيعة



ربيعة يطمئن على ابنته

مباراة الأهلى والزمالك تقام فى التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء بـ استاد القاهرة الدولى في الجولة الأولى من مرحلة تحديد بطل "دوري نايل" بنظامه الاستثنائي.

ويقام الموسم الحالي للدوري المصري بنظام جديد يشمل إقامة الدور الثاني بنظام المجموعتين: التتويج وتفادي الهبوط.

وتلعب أفضل 9 أندية من حيث الترتيب في الدور الأول في مجموعة التتويج لحسم هوية البطل والفرق المتأهلة إلى البطولات القارية.

وتلعب الفرق التي تحتل المراكز بين العاشر إلى الثامن عشر في مجموعة تجنب الهبوط.

وتنص قواعد الدوري المصري على هبوط فريقين في الموسم الحالي.

وتشارك الأندية في الدور الثاني بنفس رصيد النقاط الذي جمعته في الدور الأول دون إضافة أي نقاط اعتبارية.

وضمنت 9 أندية بشكل رسمي المشاركة في دورة التتويج وهي بيراميدز المتصدر والأهلي والزمالك والمصري البورسعيدي والبنك الأهلي وسيراميكا وفاركو وبتروجت وحرس الحدود.

وتلعب 9 أندية في مجموعة تجنب الهبوط وهي زد إف سي وطلائع الجيش وسموحة والاتحاد السكندري والجونة وغزل المحلة والإسماعيلي وإنبي ومودرن سبورت.