موعد مباراة الأهلى والزمالك اليوم فى الدورى المصرى والقناة الناقلة

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تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب استاد القاهرة الدولى لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الزمالك مع الأهلى مساء اليوم الثلاثاء فى الجولة الأولى من مرحلة تحديد بطل "دورى نايل" بنظامه الاستثنائى فى مواجهة لن تنقصها الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات القمة، خاصة أنها تأتى فى سهرة رمضانية خالصة.

موعد مباراة الأهلى والزمالك فى دورى nile

مباراة الأهلى والزمالك تقام فى التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء باستاد القاهرة الدولى فى الجولة الأولى من مرحلة تحديد بطل "دورى نايل" بنظامه الاستثنائى.

ويضع الفريقان أعينهما صوب تحقيق نقاط المواجهة فى إطار اشتعال المنافسة على التتويج بلقب الدورى الممتاز والمنافسة على المراكز المؤهلة للمسابقات الأفريقية، والتى سيتم حسمها بناءً على الترتيب النهائى للمجموعة الأولى بعد نهاية المسابقة.

ترتيب الأهلى والزمالك فى جدول الدورى

يحتل الأهلى المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى برصيد 39 نقطة بعدما حقق الفوز فى 11 مباراة وتعادل فى 6 مواجهات ولم يهزم وسجل لاعبوه 30 هدفا وتلقت شباكه 9 أهداف، فيما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 32 نقطة بعدما حقق الفوز في 9 مباريات وتعادل في 5 مواجهات وخسر 3 مرات وسجل لاعبيه 30 هدفا وتلقت شباكه 16 هدفا.

ويحتاج الأهلي لمواصلة الانتصارات من أجل تقليص الفارق ومطاردة بيراميدز أملًا في تحقيق لقب الدوري المصري.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

ويسعى الزمالك لتقليص الفارق بينه وبين الأهلي، أملًا في تعثر الأخير خلال الجولات المقبلة، حتى ينجح الأبيض في حجز مقعده بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

القناة الناقلة لمباراة الاهلي والزمالك فى الدوري المصري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والزمالك مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.