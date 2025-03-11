شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتصدر أفريقيًا وعربيًا بتصنيف IFFHS.. وتراجع الزمالك قبل القمة والان مع تفاصيل الخبر

حافظ النادى الأهلى على صدارة قائمة الأندية العربية والأفريقية فى تصنيف الاتحاد الدولى للتأريخ والإحصاء IFFHS، بعدما احتفظ بالمركز الـ32 عالميًا برصيد 247 نقطة.

وقفز بيراميدز 10 مراكز فى تصنيف الاتحاد الدولى للتأريخ والإحصاء IFFHS، بعدما احتل المركز الـ60 عالميًا برصيد 195 نقطة بدلاً من المركز الـ70 الذى احتله فى تصنيف الشهر الماضى، بينما تراجع الزمالك 3 مراكز فى التصنيف ليحتل المركز الـ66 عالميًا برصيد 190 نقطة.

وتقدم المصرى البورسعيدى مركزين فى تصنيف الاتحاد الدولى للتأريخ والإحصاء IFFHS، ليحتل المركز الـ190 عالميًا برصيد 119 نقطة بدلاً من المركز الـ192 عالميًا الذى احتله في تصنيف الشهر الماضي، بينما احتل نادي زد المركز الـ321 عالميًا برصيد 75 نقطة.

الأهلي يتحدى الزمالك في الدوري المصري اليوم

وتتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب استاد القاهرة الدولى لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك مع الأهلى فى التاسعة والنصف مساء اليوم، الثلاثاء، في الجولة الأولى من مرحلة تحديد بطل "دوري نايل" بنظامه الاستثنائي، فى مواجهة لن تنقصها الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات القمة، خاصة أنها تأتى في سهرة رمضانية خالصة.

ويضع الفريقان أعينهما صوب تحقيق نقاط المواجهة في إطار اشتعال المنافسة على التتويج بلقب الدوري الممتاز والمنافسة على المراكز المؤهلة للمسابقات الأفريقية، والتي سيتم حسمها بناءً على الترتيب النهائي للمجموعة الأولى بعد نهاية المسابقة.

ويحتل الأهلى المركز الثانى فى جدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة، بعدما حقق الفوز في 11 مباراة وتعادل في 6 مواجهات ولم يهزم وسجل لاعبوه 30 هدفاً وتلقت شباكه 9 ، فيما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 32 نقطة بعدما حقق الفوز في 9 مباريات وتعادل في 5 مواجهات وخسر 3 مرات وسجل لاعبوه 30 هدفاً وتلقت شباكه 16.

ويحتاج الأهلي لمواصلة الانتصارات من أجل تقليص الفارق ومطاردة بيراميدز أملًا في تحقيق لقب الدوري المصري، بينما يسعى الزمالك لتقليص الفارق بينه وبين الأهلي أملًا فى تعثر الأخير خلال الجولات المقبلة، حتى ينجح الأبيض فى حجز مقعده بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.