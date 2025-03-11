شكرا لقرائتكم خبر عن عامر عبد الله بعد اختياره للتعليق على مباراة القمة: حدث كبير فى مسيرتى والان مع تفاصيل الخبر

أعرب المعلق الإماراتى عامر عبد الله المرى عن سعادته باختياره للتعليق على مباراة القمة المصرية، التى تجمع القطبين الأهلى والزمالك، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدور الثانى ببطولة الدورى، والتى تقام فى التاسعة والنصف مساءً على استاد القاهرة الدولى.

وكتب عامر عبد الله عبر حسابه على موقع إكس: إلى أم الدنيا.. حبيبتى مصر.. القمة العربية الكبيرة والدعوة الكريمة فى أرض الكنانة حدث فى مسيرة المعلق يعتز به.

وأضاف: شكراً على الدعوة الغالية وبإذن الله نصل بالسلامة واستاد القاهرة موعدنا.. الوعد الكبير جداً الزمالك والأهلي .. وحشتوني بجد والله.



عامر عبد الله

وتتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب استاد القاهرة الدولى لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك مع الأهلى فى التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة الأولى من مرحلة تحديد بطل "دوري نايل" بنظامه الاستثنائي، فى مواجهة لن تنقصها الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات القمة، خاصة أنها تأتى في سهرة رمضانية خالصة.

ويضع الفريقان أعينهما صوب تحقيق نقاط المواجهة في إطار اشتعال المنافسة على التتويج بلقب الدوري الممتاز والمنافسة على المراكز المؤهلة للمسابقات الأفريقية، والتي سيتم حسمها بناءً على الترتيب النهائي للمجموعة الأولى بعد نهاية المسابقة.

ويحتل الأهلى المركز الثانى فى جدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة، بعدما حقق الفوز في 11 مباراة وتعادل في 6 مواجهات ولم يهزم وسجل لاعبوه 30 هدفاً وتلقت شباكه 9 ، فيما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 32 نقطة بعدما حقق الفوز في 9 مباريات وتعادل في 5 مواجهات وخسر 3 مرات وسجل لاعبوه 30 هدفاً وتلقت شباكه 16.

ويحتاج الأهلي لمواصلة الانتصارات من أجل تقليص الفارق ومطاردة بيراميدز أملًا في تحقيق لقب الدوري المصري.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

ويسعى الزمالك لتقليص الفارق بينه وبين الأهلي أملًا فى تعثر الأخير خلال الجولات المقبلة، حتى ينجح الأبيض فى حجز مقعده بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.