شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية لا تفوتك.. الهوكى يقوي الأنسجة ويخفف أعراض الاكتئاب والان مع تفاصيل الخبر

عالم الرياضة ملىء بالمعلومات، سواء علي الصعيد التاريخي للعبات أو فوائد الممارسة، ولأن العقل السليم دائما فى الجسم السليم".. مقولة دائماً ما تنطبق على ممارسى الرياضة، وكل لعبة رياضية لها عدة فوائد على صعيد الصحة والعقل والتفكير والجسد.

كثير من ممارسي الرياضة يمارسونها دون التعرف على فوائد اللعبة، ونحرص على تسليط الضوء على فوائد ممارسة الهوكي التي تمارس في الأندية علي نطاق واسع.

فوائد لعبة الهوكى:

1- تنظيم ضربات القلب.

2- الحفاظ على وزن صحى .

3- تحسين التمرير والتوازن.

4- تقوية الأنسجة.

5-تخفيف مشاعر الاكتئاب.

6- زيادة كتلة العضلات.

7- تحسين المزاج.