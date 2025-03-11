شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على غيابات الأهلى أمام الزمالك فى كلاسيكو الدورى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

مباراة الأهلى والزمالك تقام فى التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء باستاد القاهرة الدولى فى الجولة الأولى من مرحلة تحديد بطل "دورى نايل" بنظامه الاستثنائى.

ويلعب الأهلى اللقاء دون محمد مجدى أفشة، ياسر إبراهيم، طاهر محمد طاهر، كريم فؤاد، رضا سليم، علي معلول، يحيي عطية الله، سمير محمد وذلك للإصابة بينما خالد عبد الفتاح وعمر الساعى ومصطفى مخلوف لأسباب فنية.

ويحتل النادى الأهلى المركز الثاني فى جدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل"، برصيد 39 نقطة جمعهم من 17 مباراة، فيما يأتي الزمالك في المركز الثالث برصيد 32 جمعها من نفس عدد المباريات.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 فى تاريخه.

وتنقل قناة أون سبورتس مباراة الأهلى والزمالك مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.