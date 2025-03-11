شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى والزمالك فى مهمة كسر الصيام عن الانتصارات بالدوري الليلة والان مع تفاصيل الخبر

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب استاد القاهرة الدولى لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك مع الأهلى فى التاسعة والنصف مساء اليوم، الثلاثاء، في الجولة الأولى من مرحلة تحديد بطل "دوري نايل" بنظامه الاستثنائي، فى مواجهة لن تنقصها الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات القمة، خاصة أنها تأتى في سهرة رمضانية خالصة.

ويضع الفريقان أعينهما صوب تحقيق نقاط المواجهة في إطار اشتعال المنافسة على التتويج بلقب الدوري الممتاز والمنافسة على المراكز المؤهلة للمسابقات الأفريقية، والتي سيتم حسمها بناءً على الترتيب النهائي للمجموعة الأولى بعد نهاية المسابقة.

يحتل الأهلى المركز الثانى فى جدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة، بعدما حقق الفوز في 11 مباراة وتعادل في 6 مواجهات ولم يهزم وسجل لاعبوه 30 هدفاً وتلقت شباكه 9 ، فيما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 32 نقطة بعدما حقق الفوز في 9 مباريات وتعادل في 5 مواجهات وخسر 3 مرات وسجل لاعبوه 30 هدفاً وتلقت شباكه 16.

ويحتاج الأهلي لمواصلة الانتصارات من أجل تقليص الفارق ومطاردة بيراميدز أملًا في تحقيق لقب الدوري المصري.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

ويسعى الزمالك لتقليص الفارق بينه وبين الأهلي أملًا فى تعثر الأخير خلال الجولات المقبلة، حتى ينجح الأبيض فى حجز مقعده بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وتعد مباراة الزمالك أمام الأهلي الليلة هي الرابعة بين الفريقين خلال الموسم الجاري، حيث سبق وجمعت 3 مواجهات بينهما في مختلف المسابقات. وسيطر على المباريات الـ3 التي جمعت بين الزمالك والأهلي بالموسم الحالي التعادل، رغم اختلاف المسابقات والملاعب.

وحسم التعادل الإيجابي (1-1) نتيجة المباراة الأولى التي جمعت بينهما قبل أن يتفوق الزمالك في ركلات الترجيح ليظفر بكأس السوبر الأفريقي.

وظل التعادل السلبي قائمًا على أحداث مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري، قبل أن يحسمه الأحمر لصالحه بركلات الترجيح.

وفرض التعادل الإيجابي (1-1) نفسه على موقعة الأهلي والزمالك بالدور الأول من مواجهات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وفاز الاهلى على الطلائع بهدفين دون رد في أخر ظهور بمسابقة الدوري المصري فيما فاز الزمالك على انبى بثلاثية دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة.

ومن جانبه طالب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلى لاعبيه بمواصلة العروض القوية بغية مواصلة حملة الدفاع عن لقب الدوري المصري الذى يتطلع المارد الأحمر لتحقيقه للموسم الثالث على التوالي.

ويلعب الأهلي اللقاء دون يحيى عطية الله ورضا سليم وكريم فؤاد وعلى معلول وطاهر محمد طاهر وسمير محمد للإصابة، ويتسلح المارد الأحمر بنجومه المتألقين أمثال أشرف بن شرقى و جراديشار و إمام عاشور بجانب حسين الشحات وكريم الدبيس ووسام أبو على.

الأهلى افتتح مشواره فى البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبى مع البنك الاهلى ثم فاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد ثم عاد لنزيف النقاط بالتعادل السلبى مع إنبى ثم حقق الفوز على سموحة بهدفين دون رد ثم الفوز على الجونة بهدفين دون رد ثم تعادل مع فاركو بهدف لكل فريق ثم تعادل مع بيراميدز بهدفين لكل فريق ثم فاز على مودرن سبورت بثلاثة أهداف مقابل هدف ثم فاز على بتروجت بهدفين مقابل هدف ثم فاز على غزل المحلة بهدف دون رد ثم فاز على الاسماعيلى برباعية دون رد ثم تعادل مع الزمالك بهدف لكل فريق ثم فاز على حرس الحدود بهدف دون رد ثم فاز على طلائع الجيش بهدفين دون رد.

وفي المقابل، طالب البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفني للزمالك لاعبيه بمواصلة الانتصارات لملاحقة الاهلى وبيراميدز ضمن خطة التتويج باللقب للمرة الخامسة عشرة في تاريخ القلعة البيضاء، ويرغب بيسيرو في تحقيق فوزه الأول على الاهلى في ثانى مباراة يقودها للفارس الأبيض أمام المارد الاحمر بعد التعادل في قمة الدور الأول بهدف لكل فريق.

يلعب الزمالك مباراة الاهلى الليلة دون التونسيان حمزة المثلوثى وأحمد الجفالى ومحمود جهاد وأحمد حمدى ومحمد عبد الشافى للإصابة ، ويتسلح الفارس الأبيض بنجومه المتألقين أمثال محمد عواد وأحمد السيد زيزو وعبد الله السعيد وناصر ماهر وشيكابالا.