شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت أمام حرس الحدود فى ضربة بداية مرحلة المنافسة على لقب الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يخوض فريق بتروجت ، اليوم الثلاثاء، مواجهة مهمة أمام حرس الحدود، فى التاسعة والنصف مساءً، فى إطار منافسات الجولة الأولى من مرحلة المنافسة على اللقب فى الدورى المصري.

ونجح سيد عيد ، المدير الفني لفريق بتروجت، في تحقيق هدفه بالتواجد بين التسعة الكبار في نهاية الدور الأول، وهو ما تحقق بعد الفوز على غزل المحلة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء في الجولة السابعة عشرة من الدورى.

ويسعى سيد عيد لمواصلة نتائجه الرائعة مع الفريق البترولى، بعدما نجح فى تحقيق هدفه الذى أعلنه فى بداية الموسم بإنهاء الدور الأول ضمن التسعة الكبار، وطالب اللاعبين بضرورة تقديم مستويات مميزة من أجل إنهاء الموسم فى مركز متقدم.

وحجز فريق بتروجت مكانا في مجموعة المنافسة على لقب الدورى، بعد أن احتل المركز الثامن برصيد 22 نقطة، عدما خاض 17 مباراة فاز خلالها في 5 مواجهات وتعادل في 7 لقاءات وخسر 5 مباريات، سجل لاعبو الفريق البترولى 17 هدفا واستقبلت شباكهم 18 هدفا.

وسجل 10 لاعبين أهداف بتروجت خلال الـ17 مباراة الماضية، يتقدمهم رشاد المتولى صانع ألعاب الفريق برصيد 3 أهداف وصاحب هدف الفوز على المحلة الذى وضع الفريق في المجموعة الأولى، بالإضافة إلى أحمد فاروق وبدر موسى وإسماعيل بامبا وشيكودي جبريل ومصطفى الجمل "هدفين لكل لاعب"، ثم هدف لكل من إسلام هشام وهادي رياض وأحمد حمدان وأحمد رضا.