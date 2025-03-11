شكرا لقرائتكم خبر عن أوسكار رويز يحضر مباريات المظاليم للبحث من وجوه جديدة فى التحكيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر أوسكار رويز ، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، حضور مباريات القسمين الثاني والثالث؛ لمتابعة مستوى حكام الدرجتين الثانية والثالثة، واختيار المميز منهم، ومنحه الفرصة من منطلق خطته للبحث عن وجوه جديدة من الحكام.

ويعقد أوسكار رويز ، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، اجتماعاً مع الحكام قبل 24 ساعة من كل مباراة بالدورى المصرى، على أن يقوم بتدريبات لكل طاقم حكام فى الملعب، وكذلك فى غرفة الاجتماعات، ويعقب كل مباراة اجتماعا مع كل طاقم لمراجعة القرارات وتصحيح الأخطاء بشكل فردى.

وحذر رويز الحكام من الوقوع في أخطاء خلال المباريات المقبلة، مشدداً على ضرورة التركيز لاتخاذ القرارات الصحيحة، كما سيكون هناك إعداد للحكام قبل المباريات من خلال الاجتماع بهم قبل المباراة بـ24 ساعة، سواء في الملعب أو داخل غرفة الاجتماعات، وسيتم تصحيح الأخطاء بشكل فردى.