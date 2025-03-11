شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن سبورت يستدرج سموحة فى الجولة الأولى للمنافسة على البقاء بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

مع دقات التاسعة والنصف مساء اليوم، الثلاثاء، يحل فريق سموحة ضيفاً على مودرن سبورت، في المباراة التي تجمع الفريقين باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدور الثاني بالدوري.

وتلعب أفضل 9 أندية من حيث الترتيب في الدور الأول في مجموعة التتويج لحسم هوية البطل والفرق المتأهلة إلى البطولات القارية، وتلعب الفرق التي تحتل المراكز بين العاشر إلى الثامن عشر في مجموعة تجنب الهبوط.

ويحتل مودرن سبورت المركز التاسع والأخير في مجموعة المنافسة على البقاء بالدوري، برصيد 9 نقاط فقط، بعدما خاض 17 مباراة، حيث فاز في مباراة واحدة وتعادل في 6 مواجهات وخسر 10 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو مودرن سبورت 9 أهداف وتلقت شباكهم 24.

بينما على الجانب الآخر، يحتل فريق سموحة المركز الثالث برصيد 20 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة، حيث فاز في 6 مواجهات وتعادل في مباراتين، وخسر 9 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو سموحة 13 هدفاً واستقبلت شباكهم 22 .