حكاية بطولة زملكاوية.. الأبيض صاحب لقب "فى حب مصر"

القاهرة - سامية سيد - الزمالك هو أحد أعرق الأندية المصرية، وصاحب الجماهيرية الكبيرة فى الوطن العربى، يمتلك سجلا كبيرا من البطولات سواء المحلية أو الأفريقية، ونرصد خلال أيام شهر رمضان المبارك قصة كل بطولة حققها الفارس الأبيض خلال مشواره.

توج فريق الزمالك بكأس "الصداقة المصرية" أو كأس "حب مصر"، وهى بطولة كرة قدم نظمت موسم 1986 من خلال المجلس الأعلى للشباب والرياضة بالتنسيق مع الاتحاد المصرى لكرة القدم.

أقيمت كأس حب مصر مرة واحدة فقط وفاز نادى الزمالك باللقب الأول والأخير على حساب الغريم التقليدى النادى الأهلى، بعد الفوز عليه بهدف وحيد سجله جمال عبد الحميد فى شباك أحمد شوبير حارس الأهلى بالدقيقة 82.

وقام الغزال الأسمر إبراهيم يوسف نجم الزمالك الراحل برفع كأس الصداقة المصرية بعد حسم المباراة النهائية أمام النادى الأهلي.