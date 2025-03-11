شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية بطولة زملكاوية.. الأبيض صاحب لقب "فى حب مصر" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - الزمالك هو أحد أعرق الأندية المصرية، وصاحب الجماهيرية الكبيرة فى الوطن العربى، يمتلك سجلا كبيرا من البطولات سواء المحلية أو الأفريقية، ونرصد خلال أيام شهر رمضان المبارك قصة كل بطولة حققها الفارس الأبيض خلال مشواره.
توج فريق الزمالك بكأس "الصداقة المصرية" أو كأس "حب مصر"، وهى بطولة كرة قدم نظمت موسم 1986 من خلال المجلس الأعلى للشباب والرياضة بالتنسيق مع الاتحاد المصرى لكرة القدم.
أقيمت كأس حب مصر مرة واحدة فقط وفاز نادى الزمالك باللقب الأول والأخير على حساب الغريم التقليدى النادى الأهلى، بعد الفوز عليه بهدف وحيد سجله جمال عبد الحميد فى شباك أحمد شوبير حارس الأهلى بالدقيقة 82.
وقام الغزال الأسمر إبراهيم يوسف نجم الزمالك الراحل برفع كأس الصداقة المصرية بعد حسم المباراة النهائية أمام النادى الأهلي.
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