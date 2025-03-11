صلاح يعرض نفسه على برشلونة

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من برشلونة: صلاح إلى أين؟ سؤال يتردد في الوسط الكروي العالمي، وتتسابق الصحافة العالمية في تقديم احتمالات وفرضيات تتعلق بمستقبل النجم المصري، الذي يواصل رحلة التألق مع ليفربول، ولكن لم يتم تجديد تعاقده مع النادي الانجليزي حتى الآن، ويحق له الرحيل مجاناً الصيف المقبل.

ووفقاً لآخر التقارير فقد عرض صلاح نفسه على برشلونة، بحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، وهو الخبر الذي أثار ضجة كبيرة في بورصة الانتقالات الكرويةفي أوروبا.

صلاح البالغ من العمر 32 عامًا في حالة رائعة مع ليفربول هذا الموسم، إلى حد أنه المرشح الجماهيري الأول للكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم حتى الآن، حيث سجل 27 هدفًا و17 تمريرة حاسمة في 29 مباراة فقط في الدوري الإنكليزي الممتاز .

وبحسب ما تردد سابقاً فقد تلقى الدولي المصري بالفعل عرضًا من نادي الهلال السعودي بقيمة 50 مليون يورو في الموسم، مما يعني أن برشلونة سوف يجد صعوبة كبيرة في معادلة العرض الهلالي، بسبب الوضع المالي الصعب في برشلونة.

وقالت الصحيفة الكتالونية إنه يتعين على صلاح قبول تخفيض كبير لراتبه الحالي البالغ 15 مليون جنيه إسترليني سنويًا في ليفربول حتى يمتثل الفريق الاسباني للقواعد المالية لرابطة الدوري الإسباني.

ومن الناحية الفنية والكروية، فإن النجم الشاب المتألق لامين يامال يشغل مركز الجناح الأيمن للبارسا، وهو مركز صلاح في الملعب، ومن ثم قد يكون انتقال صلاح للبارسا أقرب إلى الأخبار المتداولة دون سند واقعي قوي، ولكن في الوقت ذاته، فإن صلاح يطمح إلى الانتقال صوب فريق يضمن له الاستمرار في أعلى مستوى تنافسي في القارة العجوز.