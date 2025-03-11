شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مباريات متكافئة بالجولة الـ24 من دورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود اليوم عجلة دورى المحترفين للدوران من جديد بعد توقف دام لأسبوعين بإقامة خمس مباريات في التاسعة والنصف مساء تحت الأضواء الكاشفة وفى توقيت واحد ضمن فاعليات الجولة الرابعة والعشرين .

السويس – وىيستضيف منتخب السويس نظيره وى على ملعبه بمدينة السويس في لقاء يبحث فيه أشرف خضر المدير الفني لأبناء الغريب عن الفوز للإبتعاد عن منطقة الهبوط والدخول في منطقة الوسط في الوقت الذى يحتل الفريق فيه المركز الخامس عشر برصيد 22 نقطة ، بينما يخوض وى اللقاء في المركز الرابع برصيد 40 نقطة ، ويحتاج للثلاث نقاط من أجل مواصلة المنافسة على الصعود للممتاز . طنطا – السكة الحديدعلى ستاد طنطا يستضيف أبناء السيد البدوى نظيره السكة الحديد المنتشى بانتصاراته الأخيرة ، أصحاب الأرض نجحوا في مباراتهم الأخيرة في الفوز خارج ملعبهم على أبو قير للأسمدة بهدف مقابل للاشئ بعد تغيير الجهاز الفني بقيادة خالد عيد والتعاقد مع علاء نوح .يدخل طنطا اللقاء في المركز السادس عشر برصيد 20 نقطة ، بينما يحتل السكة الحديد المركز السادس برصيد 35 نقطة ، ويحاول أيمن المزين المدير الفني للفريق مواصلة الإنتصارات من أجل الدخول في دائرة المنافسة على الصعود . المنصورة – القناةيخرج القناة لمواجهة المنصورة في لقاء صعب لأصحاب الأرض الباحثين عن الثلاث نقاط في ظل احتلالهم للمركز الثامن عشر برصيد 18 نقطة ، في المقابل يسعى عبد الناصر محمد المدير الفني للقناة للخروج بالثلاث نقاط من أجل التقدم في جدول الترتيب في ظل احتلاله المركز التاسع برصيد 33 نقطة . راية – الترسانةيستضيف راية نظيره الترسانة بالإسكندرية في لقاء صعب للفريقين ، فأصحاب الأرض يمتلكون 20 نقطة في المركز السابع عشر ، ويبحث أشرف توفيق المدير الفني للفريق لتحقيق الفوز للتقدم خطوة مهمة في المسابقة ، بينما يأمل أحمد عبد المقصود المدير الفني للترسانة للفوز وخطف الثلاث نقاط بعد وصوله للنقطة 35 في المركز السابع . ديروط – سبورتنجوفى لقاء الهروب من الهبوط يلتقى ديروط وسبورتنج في لقاء لا بديل فيه عن الفوز نظرا لموقف الفريقين الصعب في جدول الترتيب ، فأبناء ديروط استعادوا نغمة الإنتصارات مع أحمد كشرى المدير الفني الجديد للفريق في أخر مبارياتهم بعد الفوز على الداخلية بأربعة أهداف مقابل هدف وهو ما رفع رصيدهم إلى 17 نقطة في المركز قبل الأخيرة للمسابقة ، في الوقت الذى يحتل فيه سبورتنج المركز الأخير بنفس الرصيد من النقاط ، ويتمنى أحمد فاروق المدير الفني للفريق العودة للإسكندرية بالثلاث نقاط .