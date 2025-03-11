شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية حارس.. مروان كنفانى.. حارس الأهلى الأسبق والبرلمانى الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نتناول خلال شهر رمضان قصص وحكايات حراس المرمى الكبار الذين أثروا فى حياتنا الكروية، وأصبحوا أساطير كروية، نظرا للأرقام القياسية التى خاضوا بها مبارياتهم، سواء مع أنديتهم أو مع المنتخب الوطنى.

ونتحدث اليوم عن مروان كنفانى حارس مرمى الأهلى الأسبق .

المولد : وُلد في 24 مايو 1938 في يافا الفلسطينية

بدايته مع الأهلى : انضم للأهلى عام 1961 وحقق مع الفريق بطولة الدورى وبطولة كأس مصر، وكذلك كأس الوحدة بين مصر وسوريا.

كان مروان كنفانى أحد أشهر نجوم مباريات القمة بين الأهلى والزمالك، خاصة أنه كان قاسما مشتركا فى بعض الأحداث الساخنة، منها مباراة عام 66، ومباراة عام 71 الشهيرة.

مشاركته مع الأهلى : كشف مروان كنفانى عن بداية رحلته مع النادى الأهلى، وكواليس دخوله للمرة الأولى للنادى الأهلى قائلا، "كنت ألعب للنادى الأهلى السورى بدمشق، وكنت فى منتخب المدارس، ومنتخب سوريا، كنا نسافر للعب فى مصر، وعند دخولى الجيش، كنا نلعب مع الجيش الثانى فى مصر، وفى ذلك الوقت تم اكتشافي من مسئولي الأهلي وطلبوا منى بعد إنهاء الخدمة بالجيش الحضور للقاهرة للتعاقد معي، وكان ذلك وقت الوحدة العربية بين مصر وسوريا".

بعد إنهاء الخدمة العسكرية سافر كنفانى إلى مصر، أول من استقبله فى الأهلى كان عادل هيكل حارس مرمى الفريق الأحمر وقتها، وكان أول من رشحه للإنضمام، وتحدث عنه طوال هذه الفترة الراحل عبده البقال الذى تعاقد مع جميع لاعبى هذا الجيل، وسافر إلى دمشق وتقابل مع والد مروان كنفانى، وكان شرط والد اللاعب الوحيد أن يكمل تعليمه ويحصل على شهادته الجامعية، وحضر للأهلى أول مرة فى شهر أبريل 1961 .

عقب الإعتزال : بعد اعتزال كرة القدم ابتعد مروان كنفانى عن العمل فى الرياضة واتجه للعمل فى القضية الفلسطينية حيث كان عضوًا في المجلس التشريعي الفلسطيني الأول بين عامي 1996 و2005، بعدما ترشح في الانتخابات العامة الفلسطينية عام 1996 بصفة مستقل .