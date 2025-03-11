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الامارات | حبس ابنة محمد صلاح (فيديو)

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أحمد طارق- دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شاركت ابنة نجم نادي ، محمد صلاح، مكة، في أحداث المسلسل المصري "كامل العدد" الذي يعرض خلال شهر رمضان.

ظهرت مكة خلال أحداث الحلقة 11 من المسلسل، وحبسها أولاد ليلى "دينا الشربيني" في صندوق حتى يلعبوا معها، وتدخلت ليلى حتى لا يصل الأمر إلى والدها.

وينتمي مسلسل كامل العدد لنوعية الأعمال الاجتماعية المناسبة للعائلة، ويناقش مشاكل الشباب في سن المراهقة وصعوبة تربية الأبناء خاصة مع كثرة عددهم وزيادة أزماتهم.

وتظهر دينا الشربيني خلاله بشخصية ليلى وهي تعمل في مستحضرات التجميل، فيما يقدم شريف سلامة دور زوجها وهو دكتور تجميل، ويعيشان سوياً في منزل به 8 أبناء مما يدخلهما في العديد من الأزمات.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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