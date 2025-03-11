الامارات | وديتان لعجمان خلال توقف الدوري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض الفريق الأول لكرة القدم في نادي عجمان مباراتين وديتين، خلال فترة التوقف الحالية من دوري أدنوك للمحترفين، إذ من المقرر أن يلعب مع الوحدة في 13 الجاري، في حين يتفاوض مع نادٍ آخر لإقامة مباراة في 20 أو 21 الجاري، ضمن التحضيرات التي يُجريها الفريق استعداداً للقاء الوصل في الجولة الـ19 من الدوري.

وكان الطاقم الفني، بقيادة غوران، قد أجرى تعديلات على برنامج الراحة الخاص بلاعبي الفريق، إذ تقلصت الراحة السلبية من 10 أيام إلى سبعة أيام فقط، بعد التعديلات التي جرت على لقاء الوصل، والذي من المقرر أن يخوضه في 26 الجاري، لظروف خوض «الإمبراطور» مباريات كأس رئيس الدولة.

وباشر عجمان تدريباته، الجمعة الماضية، بمشاركة جميع اللاعبين باستثناء عصام فائز الذي التحق بتشكيلة المنتخب الوطني استعداداً لمباراتَي إيران وكوريا الشمالية، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، إذ تركزت التدريبات على جانب اللياقة قبل خوض مباراة الوحدة.