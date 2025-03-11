الامارات | 25 ميدالية تعلن «النصر» بطلاً للريشة الطائرة في دورة ند الشبا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيطر نادي النصر على ألقاب فئات المواطنين للريشة الطائرة، التي جرت ضمن فعاليات النسخة الـ12 من دورة ند الشبا الرياضية، الحدث الرياضي الأكبر من نوعه، الذي أطلقه ويرعاه سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ويقام سنوياً خلال شهر رمضان المبارك في مجمع ند الشبا الرياضي، بتوجيهات سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، بشعار «قدرات لا حدود لها».

وتمكن لاعبو ولاعبات نادي النصر (العميد) من حصد 25 ميدالية في فئات المواطنين للزوجي والفردي والمختلط، خلال البطولة التي جرت على مدار يومين بصالة ند الشبا.

وعقب انتهاء المنافسات، قام كل من رئيسة اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، نورة الجسمي، ومدير دورة ند الشبا الرياضية، حسن المزروعي، ورئيس اللجنة الفنية للدورة، عادل البناي، والمدير التنفيذي لمجموعة التداوي للرعاية الصحية أحد الشركاء الداعمين للدورة، عبدالمنعم شمس الدين، بتكريم الفائزين.

وأكّدت نورة الجسمي أن «البطولة حققت نجاحاً كبيراً بمشاركة واسعة من اللاعبين واللاعبات المواطنين، وأيضاً من مختلف الجنسيات والأعمار في الفئات المفتوحة».

وقالت في تصريحات صحافية: «فخورون بأن نكون جزءاً من دورة ند الشبا الرياضية التي يرعاها سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، والتي باتت منصة رائدة لتحفيز الحراك الرياضي بين جميع فئات المجتمع خلال شهر رمضان المبارك».

وأضافت: «تُسهم الدورة في زيادة انتشار الرياضات المتنوعة، واكتشاف المواهب الرياضية الواعدة، وتعزيز قيم التفاعل والمنافسة الإيجابية، ونحن سعداء بمشاركتنا في هذا الحدث السنوي الرائع، وسعادتنا أكبر بالمشاركة الواسعة من اللاعبات واللاعبين المواطنين في مختلف الفئات».

وأشارت إلى أن «مشاركة اتحاد الريشة الطائرة ضمن منافسات دورة ند الشبا الرياضية تأتي في إطار مبادرة (الطريق إلى لوس أنجلوس 2028) التي أطلقناها بهدف إعداد وتطوير لاعبي الريشة الطائرة الإماراتيين، وتأهيل عدد من اللاعبين واللاعبات للمشاركة في الأولمبياد، كما تندرج الدورة ضمن الأهداف الاستراتيجية لاتحاد الرامية لنشر اللعبة، وتنويع المنافسات بين الفردي والزوجي والمختلط، بما يسهم في تحقيق الانسجام بين اللاعبين وتعزيز مهاراتهم، إن هذه البطولة تمثّل فرصة حقيقية لتعزيز رياضة كرة الريشة في دولة الإمارات، والارتقاء بمستوى اللاعبين المحليين».

منافسات شدّ الحبل تنطلق اليوم

تنطلق اليوم منافسات بطولة شدّ الحبل في الملعب الرملي بمجمع ند الشبا الرياضي، بلقاء فريق شرطة دبي مع نظيره الدفاع المدني في رأس الخيمة، وفريق مؤسسة دبي للإعلام مع نظيره الحرس الوطني ضمن منافسات المجموعة الأولى، كما يلتقي فريق جهاز أمن الدولة بدبي مع فريق القوات البرية، وفريق وزارة الدفاع مع فريق وزارة التربية والتعليم ضمن منافسات المجموعة الثانية.

منافسات قوية في سلة الكراسي

شهدت انطلاقة بطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة منافسات قوية في الجولة الأولى، التي انطلقت أول من أمس، إذ فاز فريق شرطة دبي (حامل اللقب) على فريق محاكم دبي بنتيجة (42-16)، وتغلب فريق مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف على فريق الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي (26-13)، وتغلب فريق شرطة الشارقة على فريق دائرة المالية بنتيجة (26-18)، وفاز فريق بلدية دبي على فريق الهمم بنتيجة (39-21).